Госкомимущество Беларуси оказалось не в курсе планов Алексея Кудрина по приватизации

Накануне в российских СМИ появилось заявление вице-премьера России Алексей Кудрина, который озвучил условие, что Беларусь должна приватизировать госсобственность на 7,5 миллиардов долларов. Практически одновременно публично озвучены и тезисы помощника российского президента Аркадия Дворковича, по сути, являющиеся вмешательством во внутреннюю политику Беларуси.

Аркадий Дворкович, помощник Президента Российской Федерации:

Та помощь, которую Россия окажет, должна помочь стабилизировать ситуацию, но, конечно, многое зависит от того, насколько последовательно будет проводиться экономическая политика Белоруссии.

В чем на их российский взгляд заключается эта последовательная политика, с каждым днём всё очевиднее. На этот раз намекал помощник российского Президента. Уже позже — ещё одно интересное заявление.

«Россия готова помогать Белоруссии, но на понятных условиях, небезвозмездно, заявил журналистам высокопоставленный российский источник».

То, что белорусские предприятия — давно лакомый кусок для российских лиц заинтересованных, для большинства уже давно никакой не секрет. Но теперь, судя по всему, появился повод говорить об этом открыто. Беларусь сейчас справляется с проблемами и рассчитывает в этом на помощь России. А тем временем в России буквально вчера совещались по бюджету на ближайшие годы. Но российский министр финансов, видимо, уже записал белорусский бюджет в бюджет российский и вместо того, чтоб комментировать второй, заговорил о первом. Причём совсем не в контексте кредита ЕврАзЭС. А

в том контексте, что мол, общий объём приватизационных активов в Беларуси за 3 года должен составить 7,5 миллиардов долларов. Кто читает и смотрит новости — не удивился. Ведь ещё в начале месяца господин Кудрин намекал, как, кем и как быстро нам нужно приватизироваться.

Алексей Кудрин, министр финансов Российской Федерации:

Два года назад Беларусь поставила задачу стать самой инвестиционно привлекательной страной, для чего предлагала приватизировать некоторые государственные предприятия. Мы это только приветствуем.

Судя по всему, теперь министр финансов России начал говорить откровенно. Правда то, о чём все итак давно догадывались. По его логике и заявлениям Беларуси уже сегодня нужно составить списки суперраспродажи госпредприятий на ближайшие три года. Что интересно, в Госкоме по имуществу сегодня подтвердили: они не в курсе планов господина Кудрина. А вот по их плану в 2011 году планируется продать принадлежащие государству акции 180 ОАО. И плана по сумме поступлений от приватизации им не доводилось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зато какой план доводится отдельным российским СМИ — вполне понятно.

Программа «Вести», телеканал «Россия»:

Эксперты констатируют, что подобного кризиса Беларусь смогла бы избежать, если бы состоялся переход на единую валюту с Россией.

Что думают и что будут думать в зависимости от ситуации так называемые российские эксперты, а вместе с ними и многие российские СМИ — уже давно стало предсказуемым. Своими паникёрскими сюжетами и статьями с заголовками вроде «Белорусская экономика бьётся в агонии» и «Зайчик допрыгался» вокруг любой ситуации в Беларуси они создают ареол ужаса. И думается, случайности здесь не случайны. Ведь когда наш замминистра экономики говорит о повышении с 1 июня пенсий и соцзащите населения — увидеть это в российском эфире, к сожалению, никак нельзя.