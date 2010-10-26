Госфонд драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси составляет 30 тонн

Это самая высокая для Беларуси за последние 10 лет планка золотого запаса.

Золотовалютный резерв – гарант безопасности любого государства. Четверть в нем, как правило, занимают драгметаллы и камни. В нашей стране золотой запас последние годы последовательно прирастал на две тонны. За девять месяцев нынешнего он уже увеличился на полторы тонны. В итоге весь золотовалютный резерв Беларуси приблизился к шести с половиной миллиардам долларов. Госфонд драгметаллов и камней потянул на полтора миллиарда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Дроздов, начальник управления информации — пресс-секретарь Национального банка Республики Беларусь:

То, что у нас на сегодняшний день есть более 30 тонн золота, говорит о том, что наша страна развивается нормально, что у нас есть средства, чтобы пополнять свой золотой резерв.

Золотовалютные резервы, в первую очередь, – это гарант устойчивости нашего белорусского рубля. Потому что, имея золотовалютные резервы, мы можем поддерживать курс национальной валюты в тех пределах, которые необходимы для экономики Беларуси.