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Госдума РФ запросила информацию об обоснованности цены на газ для Беларуси

07 апреля 2006 14:01
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Государственная дума России на пленарном заседании 7 апреля приняла решение запросить в правительстве страны информацию об обоснованности решения ОАО "Газпром" значительно увеличить цену на поставляемый в Беларусь газ с 2007 года. Решение принято в связи с заявлением руководства газового концерна об увеличении в 3 раза цены на российский газ для Беларуси с 2007 года. Инициаторами протокольного поручения выступили члены фракции "Родина-СЕПР" Сергей Глотов и Сергей Бабурин, сообщают информационные агентства.
# Экономика

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