Госдума РФ запросила информацию об обоснованности цены на газ для Беларуси

Государственная дума России на пленарном заседании 7 апреля приняла решение запросить в правительстве страны информацию об обоснованности решения ОАО "Газпром" значительно увеличить цену на поставляемый в Беларусь газ с 2007 года. Решение принято в связи с заявлением руководства газового концерна об увеличении в 3 раза цены на российский газ для Беларуси с 2007 года. Инициаторами протокольного поручения выступили члены фракции "Родина-СЕПР" Сергей Глотов и Сергей Бабурин, сообщают информационные агентства.