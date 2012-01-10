Госдолг Соединенных Штатов Америки впервые со времен Второй мировой превысил годовой объем ВВП – более $15 трлн

При этом за год американская экономика производит товаров и услуг меньше чем на 6 миллиардов. По прогнозам аналитиков, задолженность может увеличиться до 26 триллионов. Властям США уже пришлось принять меры по сокращению госдолга на один триллион долларов в течение 10 лет.



Если законодатели не смогут договориться о дальнейшем сокращении, то со следующего года автоматически вступит в силу программа по снижению расходов. В этом случае, как отмечают некоторые аналитики, экономить придется на всем и на всех.