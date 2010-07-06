Горячая линия Таможенного союза – особенности перемещения товаров через таможенную границу

Для «физиков», так между собой таможенники называют физических лиц, есть нововведения.

Товаров можно ввезти теперь весом до 50 кг на сумму 1,5 тысячи евро. Раньше было меньше, а вот ставка пошлины на грузовые микроавтобусы увеличится.

Сергей Борисюк, заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Что касается грузовых микроавтобусов, то порядок ввоза изменится в два-три раза.

На все вопросы готовы отвечать в ГТК Беларуси. С сегодняшнего дня там круглосуточно открыт оперативно-информационный центр. Здесь готовы объяснить все нюансы перемещения товаров через таможенную границу. Многоканальный телефон можно узнать на сайте белорусских таможенников. Шквала звонков нет, ведь проект кодекса мог прочитать каждый.

Лариса Островерхова, заместитель начальника Минской центральной таможни:

Интересуют вопросы уплаты таможенных платежей, с сегодняшнего дня они уплачиваются только в валюте Республики Беларусь, задают вопросы о счетах таможенных органов, об изменениях в оформлении транзитных документов.