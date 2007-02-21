Города малые - безработица большая

В текущем году для изменения ситуации создадут 140 тысяч рабочих мест.Каждый пятый безработный (а их на 1 февраля зарегистрировано 53,5 тысяч человек) - житель малых городов Беларуси.

Прежде всего, на создание рабочих мест направлены программы социально-экономического развития малых городов до 2010 года. Планируется, что число предприятий в этих населённых пунктах возрастет на 35%. С этой целью система налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей в сельской местности будет упрощена. Кроме того, неиспользуемые здания будут продаваться им на аукционах с начальной ценой продажи в размере одной базовой величины. Такие объекты будут передаваться и в безвозмездное пользование под конкретные инвестиционные проекты.

Как сообщила заместитель начальника Управления предпринимательства и лицензирования Комитета экономики Минского областного исполнительного комитета Наталья Белян, также "будет упрощена налоговая система для этой категории регионов, бухгалтерская, статистическая отчетность".