Город Гродно превратился в экономическую столицу

Более 200 компаний из России, Польши и Литвы собрались на 9 межотраслевую выставку-ярмарку "Еврорегион "Неман".

Экономический форум из приграничного сотрудничества Польши Литвы и Беларуси вырос до масштабного международного проекта.

Контакты между предпринимателями соседних стран превратить в реальные контракты, именно такая задача у 9-й выставки-ярмарки "Еврорегион "Нёман", открывшейся сегодня в Гродно. Компании из Беларуси, России, Польши и Литвы, на протяжении 4 дней, представят участникам форума свою продукцию и заключат соглашения о сотрудничестве.

Расширение торгово-экономических связей между сопредельными государствами, именно такую цель 9 лет назад поставили перед собой организаторы межотраслевой выставки-ярмарки "Еврорегион "Нёман". Сегодня, экономический форум в Гродно вырос из приграничного сотрудничества Польши Литвы и Беларуси до масштабного международного проекта. Кроме традиционных участников выставки, в качестве наблюдателей приехали представители 10 государств СНГ и Западной Европы.

Российская делегация - одна из самых представительных на сегодняшнем форуме. Контракты, заключённые ранее на "Еврорегионе", сегодня уже приносят реальную прибыль. Более сотни новых белорусских товаров появились на рынке соседней страны.

Несмотря на то, что совместных белорусско-польских предприятий больше десятка на нашем рынке, сегодня западные соседи предлагают новую форму сотрудничества - взаимовыгодные проекты между регионами наших стран. Организаторы обещают, что 10-й юбилейный форум сможет принять около 1000 участников из более чем 20 стран.

