"Горизонт" и "Витязь" создадут телевизионный тандем

Белорусские телевизионные заводы "Горизонт" и "Витязь" могут создать производственное объединение. Целесообразность такого шага рассмотрели 22 февраля на совещании у Президента страны. Оно посвящено положению дел на предприятиях телевизионной отрасли. Глава государства заслушал доклады правительства и руководителей предприятий о выполнении его поручений, а также о планах развития отрасли в нашей стране. Особое внимание - производству качественной конкурентоспособной экспортоориентированной продукции. При этом рассматривается возможность использования опыта и возможностей мировых производителей телевизоров и другой бытовой техники, а также сотрудничество с ними. Среди других важных вопросов заседания - продвижение белорусской продукции на внутренний и зарубежный рынки.