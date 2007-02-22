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"Горизонт" и "Витязь" создадут телевизионный тандем

22 февраля 2007 14:54
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Белорусские телевизионные заводы "Горизонт" и "Витязь" могут создать производственное объединение. Целесообразность такого шага рассмотрели 22 февраля на совещании у Президента страны. Оно посвящено положению дел на предприятиях телевизионной отрасли. Глава государства заслушал доклады правительства и руководителей предприятий о выполнении его поручений, а также о планах развития отрасли в нашей стране. Особое внимание - производству качественной конкурентоспособной экспортоориентированной продукции. При этом рассматривается возможность использования опыта и возможностей мировых производителей телевизоров и другой бытовой техники, а также сотрудничество с ними. Среди других важных вопросов заседания - продвижение белорусской продукции на внутренний и зарубежный рынки.
# Экономика

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