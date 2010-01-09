Google идет в энергетический бизнес

Интернет-гигант, компания Google приняла решение превратиться в энергетическую. Руководство Google подало заявку властям США на получение лицензии для работы в энергическом бизнесе, включая торговлю электроэнергией.

С этой целью создан филиал компании — Google Energy. Как заявил официальный представитель Google Ники Фенвик, расширение сферы специализации компании позволит ей более гибко использовать тарифы по оплате электроэнергии, сообщает ИТАР-ТАСС. Как отмечают эксперты, находящийся в штаб-квартире Google в Калифорнии банк данных потребляет огромные объем электричества, причем масштабы энергозатрат постоянно растут.

Фондовые биржи ответили на новость ростом курса акций Google. Как считают аналитики, получая лицензию на работу в области энергетики, компания открывает новое, перспективное направление в своей работе. Так, один из специалистов с мирового фондового рынка заметил, что «Google ничего просто так в бизнесе не делает», пишет NEWSru.com.

По словам представительницы Google Ники Фенвик (Niki Fenwick), таким образом компания сможет сэкономить собственные энергоресурсы. Также Google Energy планирует заняться вопросами альтернативной и возобновляемой энергетики, однако торговля электроэнергией в планы Google пока не входит, отмечает Lenta.ru.