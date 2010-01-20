Гонконг 16-й раз подряд признан самой свободной экономикой мира

Специальный административный район КНР Гонконг (Сянган) остается территорией с «самой свободной экономикой» в мире.

Об этом свидетельствуют опубликованные результаты ежегодного исследования Index of Economic Freedom, проводимого консервативным американским фондом Heritage Foundation совместно с газетой The Wall Street Journal.

Бывший британский анклав, в котором после перехода под юрисдикцию Китая по формуле «одна страна — две системы» остаются крайне благоприятные условия для ведения бизнеса, лидирует в этом рейтинге уже 16-й год подряд.

Так называемый индекс экономической свободы Гонконга авторы доклада оценили в 89,7 балла из 100. На втором месте — Сингапур, чей показатель составил 86,1 балла. Замыкает тройку Австралия (82,6). В десятку лидеров также вошли Новая Зеландия, Ирландия, Швейцария, Канада, США, Дания и Чили. Канада впервые опередила в рейтинге США. «Американское правительство, своим вмешательством в экономику во время финансово-экономического кризиса, который начался в 2008, значительно подорвало экономическую свободу и долгосрочные перспективы экономического роста в стране», — говорится в сообщении фонда.

Рейтинг составляется специалистами на основе расчетов по десяти основным категориям, учитывающим степень экономических, торговых свобод, инвестиционной открытости, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и т.д., отмечает NEWSru.com.