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"Гомсельмаш" отправил в Аргентину первую партию кормоуборочных комбайнов

26 декабря 2006 08:50
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Согласно контракту, заключенному с морским грузоперевозчиком, техника должна прибыть в порт Буэнос-Айреса не позднее 12 января. После того, как комбайны пройдут подготовку, две машины будут направлены на испытания и еще две планируется использовать в качестве выставочных экспонатов для изучения спроса. Уже в первых числах января в Аргентину направится группа сотрудников предприятия, в которую войдут руководители аргентинского филиала, а также конструктор и водители-испытатели. Они будут находиться там на протяжении сезона уборки кормов.
# Экономика

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