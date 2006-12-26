"Гомсельмаш" отправил в Аргентину первую партию кормоуборочных комбайнов

Согласно контракту, заключенному с морским грузоперевозчиком, техника должна прибыть в порт Буэнос-Айреса не позднее 12 января. После того, как комбайны пройдут подготовку, две машины будут направлены на испытания и еще две планируется использовать в качестве выставочных экспонатов для изучения спроса. Уже в первых числах января в Аргентину направится группа сотрудников предприятия, в которую войдут руководители аргентинского филиала, а также конструктор и водители-испытатели. Они будут находиться там на протяжении сезона уборки кормов.