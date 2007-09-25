До конца 2007 года Гомельтранснефть "Дружба" построит два новых резервуара вместимостью 50 тысяч кубометров. Это будут современные емкости с двойными корпусами и плавающей крышей. Ранее два похожих резервуара уже введены на предприятии и показали свою эффективность. Гомельтранснефть "Дружба" создано в 1964 году и входит в состав "Белнефтехима". Оно осуществляет транспортировку нефти в направлении Украины, Польши, а также на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Общая протяженность нефтепровода - почти 2 тысячи километров.