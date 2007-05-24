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Гомельские специалисты предлагают инвесторам множество вариантов капиталовложения

24 мая 2007 10:39
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Участниками Гомельского инвестиционного форума предложено более 50 инвест-проектов. Он открылся 24 мая в городе над Сожем. Среди приоритетных проектов - организация промышленного освоения месторождения "Добрушское", создание гипсового производства в Петриковском районе, строительство бизнес-центра в Гомеле, создание и развитие научно-технологического парка Гомельской области на базе СЭЗ "Гомель-Ратон". Участие в форуме принимают представители 17 стран из Европы, Азии и Африки.
# Экономика

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