Гомельские специалисты предлагают инвесторам множество вариантов капиталовложения

Участниками Гомельского инвестиционного форума предложено более 50 инвест-проектов. Он открылся 24 мая в городе над Сожем. Среди приоритетных проектов - организация промышленного освоения месторождения "Добрушское", создание гипсового производства в Петриковском районе, строительство бизнес-центра в Гомеле, создание и развитие научно-технологического парка Гомельской области на базе СЭЗ "Гомель-Ратон". Участие в форуме принимают представители 17 стран из Европы, Азии и Африки.