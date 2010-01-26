Гомельские энергетики подсчитали ущерб от обледенения Полесья

Пять январских дней жители десятков населённых пунктов Гомельщины оставались без электричества. Причиной аварий на электросетях, в основном, стали упавшие на провода деревья.

Сейчас Надежда Петровна спокойно коротает зимние вечера. То с книжкой, то у телевизора. А вот в самый канун Нового года было не так спокойно. Свет пропал из-за сильного снегопада.

Спустя всего пару недель на смену снегопадам пришёл гололёд. Ледяное покрывало накрыло почти всё Полесье. Сотни населённых пунктов, десятки ферм, школы, больницы вновь остались без света и тепла. На провода, питавшие котельные, легли деревья, не выдержавшие тяжести льда. От природных капризов электросети страдают несколько раз в год. И не важно, снегопад это или летний ураган — нависающие над проводами ветки ждут своего часа и наносят удар.

Андрей Аникин, начальник службы электросетей РУП «Гомельэнерго»:

Несмотря на то, что выполнены все нормативы по устройству просеки, данная просека не является безопасной, так как любое дерево, находящееся на границе просеки, в случае падения отключит линию.

В 60-х, когда строилось большинство белорусских линий электропередачи, не учли один фактор — биологический. За тридцать лет лес вырос и превратился в проблему.

В новом тысячелетии пять с половиной тысяч километров линий электропередачи на Гомельщине оказались закованы в лесной коридор. Под вырубку может попасть 1% от всей площади лесов Беларуси. Поэтому идею глобальной вырубки в Минлесхозе не поддерживают. Считают, что достаточно будет расширить просеки лишь у основных энергомагистралей. Да и по законодательству срубить даже одно дерево энергетики могут лишь компенсировав потери. Это немалые затраты — почти 200 миллиардов рублей и только на Гомельщине.

Андрей Аникин начальник службы электросетей РУП «Гомельэнерго»:

Один из путей решения — обязать Министерство лесного хозяйства и другие лесозаготовительные организации осуществлять заготовку древесины в полосах, прилегающих к нашим просекам.

Валентин Шатравко, начальник управления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Министерство лесного хозяйства не видит проблемы в том, чтобы согласовать постановление Правительства, если оно будет, освободив энергетиков от возмещения потерь лесохозяйственного производства именно при расширении вот этих просек.

На словах все просто. Но на деле уже пять лет ситуация не меняется. Всё ограничивается перепиской между ведомствами. Так что и следующего снегопада, урагана или обледенения Надежда Петровна и ещё тысячи жителей самого лесистого региона страны ждут с замиранием сердца.