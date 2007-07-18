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Гомельская таможня пополняет государственный бюджет

18 июля 2007 08:59
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Около 200 миллиардов белорусских рублей перечислила в доход государства Гомельская таможня за первое полугодие. Это практически на 40% превышает плановое задание. За этот период гомельские таможенники выявили более 830 административных правонарушений, возбудили 7 уголовных дел. Больше всего претензий - к транспортным средствам, далее в списке - иностранная валюта, сотовые телефоны и аксессуары к ним. В общей сложности, от реализации конфиската в бюджет поступило более 800 миллионов белорусских рублей.
# Экономика

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