Гомельская таможня пополняет государственный бюджет

Около 200 миллиардов белорусских рублей перечислила в доход государства Гомельская таможня за первое полугодие. Это практически на 40% превышает плановое задание. За этот период гомельские таможенники выявили более 830 административных правонарушений, возбудили 7 уголовных дел. Больше всего претензий - к транспортным средствам, далее в списке - иностранная валюта, сотовые телефоны и аксессуары к ним. В общей сложности, от реализации конфиската в бюджет поступило более 800 миллионов белорусских рублей.