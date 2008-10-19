Гомельская область презентует на инвестиционном форуме в Лондоне три крупных проекта

Самый масштабный из них - строительство завода под ключ в Лельчицком районе. Этот регион известен месторождением гранита. А спрос на него с каждым годом растет. В стране строительный бум.

Глушкевичи одно из двух месторождений гранита в Беларуси. Его запасы оцениваются почти в 300 миллионов кубических метров. Собственно говоря это продолжение Карпатской гряды. За последние 309 лет горнодобытчики уменьшили её всего на 5 миллионов кубомеров.

Глушкевичский щебневый завод с годовой проектной мощностью в 500 тысяч кубических метров щебня сейчас работает круглосуточно. За пять лет увеличил производство в 5 раз. После модернизации к 2010 году планируют выйти на рекордный миллион.

Потребность в инертных материалах в условиях строительного бума растёт в геометрической прогрессии. Единственный выход обеспечить внутренний рынок и при этом заработать – строительство нового производства. Идея завода с мощностью в 4 миллиона кубических метров щебня в год не нова. Главный вопрос в его стоимости - более 100 миллионов долларов. Серьёзного партнёра рассчитывают найти в Лондоне. Правда, как всегда, существуют подводные камни. В случае Глушкевичей – это отсутствие транспортных коммуникаций.

Стоимость 124-х километровой железной дороги "Глушкевичи – Михалки" - 180 миллионов долларов, но без неё привлекательность проекта значительно снижается. А поэтому вопрос о её строительстве уже сейчас прорабатывается на республиканском уровне. Принятия решения ждёт весь Лельчицкий район.

Щебневый завод самый серьёзный, но не единственный инвестиционный проект Гомельщины. Бизнесменам туманного Альбиона предложат также поучаствовать в строительстве культурно-развлекательного комплекса в Гомеле и производстве минеральной воды в Рогачёвском районе. Окупаемость всех трёх проектов не более 5 лет.

