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Гомельская и Брестская области лидируют по темпам посевной

08 апреля 2009 17:30
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64 и 54 процента соответственно. Взять такой высокий старт аграриям южных регионов позволили благоприятные погодные условия. Чуть меньше половины запланированного освоено в Гродненской области. В Минской - посеяно семнадцать процентов яровых. В Могилевской и Витебской областях только приступили к массовому севу. Всего по стране на этот час яровыми засеяно около 30 процентов от запланированного. Аграрии планируют провести нынешнюю посевную максимально быстро. Наращивать темпы позволяет и уровень подготовки техники, и запасы горюче-смазочных материалов.
# Экономика

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