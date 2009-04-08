Гомельская и Брестская области лидируют по темпам посевной

64 и 54 процента соответственно. Взять такой высокий старт аграриям южных регионов позволили благоприятные погодные условия. Чуть меньше половины запланированного освоено в Гродненской области. В Минской - посеяно семнадцать процентов яровых. В Могилевской и Витебской областях только приступили к массовому севу. Всего по стране на этот час яровыми засеяно около 30 процентов от запланированного. Аграрии планируют провести нынешнюю посевную максимально быстро. Наращивать темпы позволяет и уровень подготовки техники, и запасы горюче-смазочных материалов.