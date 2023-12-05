Головченко: Узбекистан занимает 3-е место по товарообороту с Беларусью среди всех стран СНГ

Следующая планка – один миллиард долларов. Беларусь и Узбекистан ставят задачу удвоить товарооборот. Такое заявление прозвучало в Самарканде на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выстраивать отношения стороны будут не только в формате купи-продай. Минск и Ташкент заинтересованы в создании масштабных совместных производств. К слову, сегодня в Узбекистане работает практически 200 предприятий с белорусским капиталом, а у нас – около сотни с узбекским. Особое внимание уделяют сотрудничеству в сфере здравоохранения.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас открытая, экспортоориентированная экономика, и более 60 % создаваемого ВВП товаров, услуг и технологий, которые создаются, реализуются на экспорт. Поэтому стремление выстроить взаимовыгодную, взаимоуважаемую модель сотрудничества со всеми государствами – это наш основной принцип и кредо нашей внешней и внешнеторговой политики. И, конечно же, Узбекистан является для нас одним из самых значимых торговых партнеров в Центральной Азии и регионе стран СНГ, занимая третье место по товарообороту среди всех стран – участниц Содружества.