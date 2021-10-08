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Головченко на «Нафтане»: поручение Президента состоит в том, чтобы мы до конца года завершили эту работу

08 октября 2021 17:11
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Новости Беларуси. Пусконаладочные работы на новой установке «Нафтана» должны быть завершены до конца 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Головченко на «Нафтане»: поручение Президента состоит в том, чтобы мы до конца года завершили эту работу-1

28 сентября на установке замедленного коксования произошел пожар. Благодаря слаженной и оперативной работе МЧС и сотрудников локализовать возгорание удалось в кратчайшие сроки. Серьезный ущерб не нанесен. Сейчас строительно-монтажные работы на установке завершены, здесь уже получили первые образцы нефтяного кокса. Потому поручение главы государства устранить дефекты и запустить объект до конца года остается в силе.  

Головченко на «Нафтане»: поручение Президента состоит в том, чтобы мы до конца года завершили эту работу-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы достаточно принципиально сегодня подошли к рассмотрению этого вопроса. Сроки должны быть сокращены. Поручение Президента состоит в том, чтобы мы до конца года завершили эту работу. Пока это поручение не снимается. Естественно, необходимо соблюсти все нормы безопасности и технологические правила.  

Установка замедленного коксования позволит увеличить глубину переработки нефти на 90 %. Проект стоимостью миллиард долларов – самый инновационный в белорусской нефтехимии.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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