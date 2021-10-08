Головченко на «Нафтане»: поручение Президента состоит в том, чтобы мы до конца года завершили эту работу

Новости Беларуси. Пусконаладочные работы на новой установке «Нафтана» должны быть завершены до конца 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 сентября на установке замедленного коксования произошел пожар. Благодаря слаженной и оперативной работе МЧС и сотрудников локализовать возгорание удалось в кратчайшие сроки. Серьезный ущерб не нанесен. Сейчас строительно-монтажные работы на установке завершены, здесь уже получили первые образцы нефтяного кокса. Потому поручение главы государства устранить дефекты и запустить объект до конца года остается в силе.