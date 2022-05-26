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Головченко на Евразийском экономическом форуме: «В условиях санкционного давления необходимо решить две проблемы»

26 мая 2022 14:21
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Новости Беларуси. 15 стран и свыше двух с половиной тысяч участников. Евразийский экономический форум 26 мая открылся в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь со столицей Кыргызстана вышел и Минск.

Головченко на Евразийском экономическом форуме: «В условиях санкционного давления необходимо решить две проблемы»-1

В онлайн-диалоге принял участие премьер-министр Беларуси. Представители стран «пятерки» обсуждают перспективы стратегического развития интеграции в эпоху глобальных изменений. За шесть лет существования ЕАЭС Беларусь успела серьезно повысить уровень ВВП благодаря поставкам сельскохозяйственной и промышленной продукции партнерам по Союзу. Теперь приходится работать в условиях санкционного давления.

Головченко на Евразийском экономическом форуме: «В условиях санкционного давления необходимо решить две проблемы»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В условиях санкционного давления необходимо решить две проблемы. Это замещение импорта критически важных товаров, без которых в одночасье оказалась часть наших потребителей и производителей. И вторая, о чем также президент России очень четко сказал, это создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке. Безусловно, чтобы справиться с этими задачами, необходимо задействовать весь общий потенциал производственный, научно-технический и кадровый нашего Союза.

# Санкции # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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