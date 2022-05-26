Головченко на Евразийском экономическом форуме: «В условиях санкционного давления необходимо решить две проблемы»

Новости Беларуси. 15 стран и свыше двух с половиной тысяч участников. Евразийский экономический форум 26 мая открылся в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь со столицей Кыргызстана вышел и Минск.

В онлайн-диалоге принял участие премьер-министр Беларуси. Представители стран «пятерки» обсуждают перспективы стратегического развития интеграции в эпоху глобальных изменений. За шесть лет существования ЕАЭС Беларусь успела серьезно повысить уровень ВВП благодаря поставкам сельскохозяйственной и промышленной продукции партнерам по Союзу. Теперь приходится работать в условиях санкционного давления.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В условиях санкционного давления необходимо решить две проблемы. Это замещение импорта критически важных товаров, без которых в одночасье оказалась часть наших потребителей и производителей. И вторая, о чем также президент России очень четко сказал, это создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке. Безусловно, чтобы справиться с этими задачами, необходимо задействовать весь общий потенциал – производственный, научно-технический и кадровый нашего Союза.