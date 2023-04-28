Новости Беларуси. Без малого 9,5 миллиона долларов. Контракты на такую сумму подписаны по итогам рабочего визита нашей правительственной делегации в Иркутск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 апреля в столице Восточной Сибири состоялся ряд деловых встреч и мероприятий.
Показатели товарооборота между нашей страной и российским регионом за последние два месяца значительно увеличились. Однако это не предел.
Новые точки роста наметили в ходе встречи премьер-министра Беларуси и губернатора Иркутской области. Среди перспективных направлений для совместной работы – лесное хозяйство. Беларусь имеет в этом богатый опыт, а наши предприятия выпускают всю линейку необходимой техники. Также белорусские специалисты готовы участвовать в реализации строительных и инфраструктурных проектов в области. А отечественные предприятия способны закрыть практически любые потребности региона в сельскохозяйственных, дорожно-строительных и коммунальных машинах.
Что касается экспорта продовольствия, партнеры планируют использовать логистические и коммерческие возможности, чтобы увеличить поставки на китайский рынок и не только.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
У нас стоит задача – наращивание поставок на китайский рынок, который практически безграничен, наверное. Китай – это сосед Иркутской области, много бизнесов работает здесь. Почему бы не использовать и логистические возможности региона, и коммерческие для того, чтобы увеличить поставки белорусской продукции на этот рынок? То есть надо заниматься этими вопросами, подключать бизнес, который активен в регионе.
В целом сотрудничество Беларуси и Иркутской области нужно переводить в «турборежим», отметил Роман Головченко. Конкретные поручения уже даны. Из столицы Восточной Сибири наша правительственная делегация направилась в Екатеринбург. Здесь запланирована встреча премьер-министра с губернатором Свердловской области.
Головченко: на Беларусь и Россию оказывается масштабное давление, поэтому крайне важна взаимная поддержка. Подробнее здесь.