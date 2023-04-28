Новые точки роста наметили в ходе встречи премьер-министра Беларуси и губернатора Иркутской области. Среди перспективных направлений для совместной работы – лесное хозяйство. Беларусь имеет в этом богатый опыт, а наши предприятия выпускают всю линейку необходимой техники. Также белорусские специалисты готовы участвовать в реализации строительных и инфраструктурных проектов в области. А отечественные предприятия способны закрыть практически любые потребности региона в сельскохозяйственных, дорожно-строительных и коммунальных машинах.

Показатели товарооборота между нашей страной и российским регионом за последние два месяца значительно увеличились. Однако это не предел.

Новости Беларуси. Без малого 9,5 миллиона долларов. Контракты на такую сумму подписаны по итогам рабочего визита нашей правительственной делегации в Иркутск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 апреля в столице Восточной Сибири состоялся ряд деловых встреч и мероприятий.

Что касается экспорта продовольствия, партнеры планируют использовать логистические и коммерческие возможности, чтобы увеличить поставки на китайский рынок и не только.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас стоит задача – наращивание поставок на китайский рынок, который практически безграничен, наверное. Китай – это сосед Иркутской области, много бизнесов работает здесь. Почему бы не использовать и логистические возможности региона, и коммерческие для того, чтобы увеличить поставки белорусской продукции на этот рынок? То есть надо заниматься этими вопросами, подключать бизнес, который активен в регионе.

В целом сотрудничество Беларуси и Иркутской области нужно переводить в «турборежим», отметил Роман Головченко. Конкретные поручения уже даны. Из столицы Восточной Сибири наша правительственная делегация направилась в Екатеринбург. Здесь запланирована встреча премьер-министра с губернатором Свердловской области.