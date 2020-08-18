Головченко: даже если кто-то проявил другую гражданскую позицию, сделал другой выбор – это не должно смешиваться с работой экономики

Новости Беларуси. Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, хотя на некоторых из них есть группы протестующих – заявил премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой простой – по техническим причинам либо по забастовочным – принесет прямые убытки экономике страны. Правительство призывает трудовые коллективы не расчищать своими же руками путь экономическим конкурентам. Премьер-министр прошелся по конкретным предприятиям и обрисовал нынешнюю ситуацию. Пока никаких последствий для экономики от протестов на предприятиях нет. Ни одно производство не остановлено, все работают в штатном режиме.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования – это прямое причинение вреда производственному процессу. То есть предприятие несет убытки. Поэтому если такие факты будут иметь место, соответственно, люди, которые причинили эти убытки, тоже будут отвечать по закону. Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован.

Даже если кто-то проявил другую гражданскую позицию, сделал другой выбор – это не должно смешиваться с работой экономики. Потому что мы уже много раз об этом говорили: мы открытая экономика, мы должны работать на полных оборотах, иначе нас просто выкинут на обочину.