Голландские овощи и цветы будут выращивать в Беларуси

Торговая миссия прибыла в нашу страну с четкими планами – наладить производство сельхозпродукции по низкой себестоимости. Чтобы успешно конкурировать на рынках с европейскими товарами, аграрии объединят зарубежные инновационные технологии с плодородной белорусской землей.
Валерий Садохо, директор департамента внешнеэкономической деятельности министерства иностранных дел Республики Беларусь:
– Полагаю, что после этого визита будет успешно развиваться инвестиционное сотрудничество с привлечением технологий из Нидерландов.
Сибрен фан дер Звааг, директор компании по развитию бизнеса (Нидерланды):
– Беларусь имеет огромные участки земли. Мы готовы улучшить организовать сельхозсектор, выращивать картофель, овощи и цветы, а также заниматься производством молока.