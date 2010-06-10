Голландские овощи и цветы будут выращивать в Беларуси

Международная выставка «Белагро» помогла бизнесменам из Нидерландов найти экономических партнеров.

Торговая миссия прибыла в нашу страну с четкими планами – наладить производство сельхозпродукции по низкой себестоимости. Чтобы успешно конкурировать на рынках с европейскими товарами, аграрии объединят зарубежные инновационные технологии с плодородной белорусской землей.

Валерий Садохо, директор департамента внешнеэкономической деятельности министерства иностранных дел Республики Беларусь:

– Полагаю, что после этого визита будет успешно развиваться инвестиционное сотрудничество с привлечением технологий из Нидерландов.

Сибрен фан дер Звааг, директор компании по развитию бизнеса (Нидерланды):

– Беларусь имеет огромные участки земли. Мы готовы улучшить организовать сельхозсектор, выращивать картофель, овощи и цветы, а также заниматься производством молока.