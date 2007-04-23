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Голландские бизнесмены ищут новые пути инвестирования

23 апреля 2007 09:44
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С Минск прибыла делегация из Нидерландов. 27 представителей голландского бизнеса приехали в Беларусь для знакомства с экономической моделью страны.На выходных они совершили прогулку по достопримечательностям столицы, а 23 апреля предприниматели встретились с представителями Минэкономики и иностранных дел. Сегодня гости из Нидерландов посетят крупные промышленные предприятия Беларуси - Минский тракторный и МАЗ. А 24 апреля им предстоит встреча с руководством Парка высоких технологий и знакомство с агрокомплексом страны.
# Экономика

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