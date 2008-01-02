Год новых возможностей

С первого января вступил в силу особый порядок налогообложения для предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сельской местности. Соответствующий декрет в конце ушедшего года подписал глава государства. Документ предусматривает ряд налоговых льгот. В частности, освобождение от налога на прибыль и на недвижимость.



Установленные преференции не распространяются на виды деятельности, приносящие высокие доходы. К примеру, на игорный бизнес и производство подакцизных товаров. Льготироваться будет только реальное производство.



Новым документом внесены изменения в декрет номер 27, который регулирует единый налог для производителей сельхозпродукции. Здесь один налог заменяет ряд других. И раньше для этого нужно было производить не менее 70-ти процентов сельхозпродукции.



Насколько действенным станет новый порядок налогообложения, станет понятно лишь спустя месяцы. Тем не менее, в главном налогом ведомстве страны уверены: следом за малыми городами и посёлками городского типа, такая система значительно поддержит бизнес на селе и стимулирует сферу услуг.