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Глобальное потепление может изменить климат белорусской экономики

05 января 2010 15:16
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Так считают в Министерстве природы и охраны окружающей среды Беларуси.

Почти половина внутреннего валового продукта Беларуси производится погодозависимыми отраслями. Причем 10% ВВП принадлежит сельскому хозяйству.

С одной стороны глобальное потепление повысит качество урожая. С другой, считают специалисты, активная солнечная энергия может спровоцировать интенсивные осадки, смерчи и ураганы.

Мария Герменчук, директор Департамента по гидрометеорологии Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Исследователи говорят о том, что в Беларуси появляется новая агроклиматическая область. Она по своим характеристикам близка к характеристикам северных районов Украины. Это хорошо.Надо всегда стараться извлечь из этого максимум экономических плюсов, но быть готовым к смягчению негативных последствий, которые тоже могут быть.

# Экономика

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