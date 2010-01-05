Глобальное потепление может изменить климат белорусской экономики

Так считают в Министерстве природы и охраны окружающей среды Беларуси.

Почти половина внутреннего валового продукта Беларуси производится погодозависимыми отраслями. Причем 10% ВВП принадлежит сельскому хозяйству.

С одной стороны глобальное потепление повысит качество урожая. С другой, считают специалисты, активная солнечная энергия может спровоцировать интенсивные осадки, смерчи и ураганы.

Мария Герменчук, директор Департамента по гидрометеорологии Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Исследователи говорят о том, что в Беларуси появляется новая агроклиматическая область. Она по своим характеристикам близка к характеристикам северных районов Украины. Это хорошо.Надо всегда стараться извлечь из этого максимум экономических плюсов, но быть готовым к смягчению негативных последствий, которые тоже могут быть.