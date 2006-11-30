Главы лесных ведомств стран СНГ обсудили перспективы сотрудничества

30 ноября в Минске состоялось Шестое заседание Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству.

На просторах СНГ Беларусь занимает лидирующие позиции в этой области. Участники заседания обменялись опытом борьбы с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, а также использования аэрокосмических методов для оценки состояния лесов и контроля за незаконными вырубками.

В рамках заседания в Белорусском государственном технологическом университете прошла выставка достижений лесного хозяйства, науки и образования. Особый интерес у специалистов вызвала белорусская лесозаготовительная техника, которая не уступает лучшим мировым образцам.