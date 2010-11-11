Главный санврач РФ Геннадий Онищенко в Бресте: Благодарю за ваш подвижнический, важный для здоровья населения труд! 

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко, посетил с рабочей поездкой Брест. Начав с пункта пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе, гость закончил знакомство с городом над Бугом глубоким вечером в Брестской крепости, где возложил цветы к Вечному огню и посетил Свято-Николаевский гарнизонный собор.

На минувшей неделе Геннадий Григорьевич провел совещание в Министерстве здравоохранения РБ и по приглашению министра Василия Жарко в четверг прибыл в Брест. Основная цель визита, по словам главного государственного санитарного врача РБ Олега Арнаутова, состояла в обсуждении вопросов санитарного контроля в рамках Таможенного союза.

На всем протяжении маршрута высокого российского чиновника сопровождали губернатор Брестчины Константин Сумар, министр здравоохранения РБ Василий Жарко, главный государственный санитарный врач РБ Олег Арнаутов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда Котковец, главный государственный санитарный врач области Иван Довжук, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

На одном их крупных молочных брестских предприятий главный санврач России оставил приятную запись в книге почетных гостей: «Благодарю за ваш подвижнический, важный для здоровья населения труд! Успехов. Пусть хранит вас Бог». Объектом пристального внимания стали процесс приемки молока и работа лаборатории. Глава Роспотребнадзора с удовольствием продегустировал представленную молочную продукцию, внимательно осмотрел упаковки, изучил даже размер шрифта, коим сообщается потребителю о составе содержимого, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

По словам белорусской стороны, состоялся конструктивный разговор, в ходе которого руководитель службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) в целом остался доволен отношением брестчан к качеству и контролю выпускаемой и перемещаемой продукции, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

Геннадий Онищенко уже третий день находится в Беларуси