Главные направления работы государства - село, здравоохранение и образование

О государственных социальных льготах пойдет сегодня речь в Палате представителей. Обсудить законопроект с парламентариями планирует замглавы администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич.

В послании к белорусскому народу, с которым Президент страны Александр Лукашенко обратился на прошлой неделе, глава государства заявил о необходимости упорядочения социальных льгот и гарантий.

По словам Президента, "вопрос не состоит в том, чтобы у кого-то забрать и кому-то отдать". В стране назрела необходимость сконцентрировать средства на главных направлениях - на селе, здравоохранении и поднять уровень образования. В данном случае глава государства выразил уверенность, что население страны правильно воспримет принимаемое руководством решение, связанное с упорядочением льгот.

Сегодня же народные избранники рассмотрят законопроект "О торговле". Он будет дополнен статьей, которая устанавливает процедуру создания и ликвидации торгового центра и рынка, порядок которой будет таким же, как и для любого торгового объекта, магазина или киоска. В предлагаемых поправках действующий механизм предоставления юрлицам и предпринимателям торговых мест на рынке сохраняется.