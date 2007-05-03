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Главные направления работы государства - село, здравоохранение и образование

03 мая 2007 08:45
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О государственных социальных льготах пойдет сегодня речь в Палате представителей. Обсудить законопроект с парламентариями планирует замглавы администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич.

В послании к белорусскому народу, с которым Президент  страны Александр  Лукашенко обратился на прошлой неделе, глава государства заявил  о необходимости упорядочения социальных льгот и гарантий.

По словам Президента, "вопрос не состоит в том, чтобы  у  кого-то забрать и кому-то отдать". В стране назрела необходимость   сконцентрировать   средства на   главных   направлениях   -    на    селе, здравоохранении и поднять  уровень   образования. В   данном   случае   глава государства выразил уверенность, что население страны  правильно воспримет  принимаемое руководством решение,  связанное  с упорядочением льгот.

Сегодня же народные избранники рассмотрят законопроект "О торговле". Он будет дополнен статьей, которая устанавливает процедуру создания и ликвидации торгового центра и рынка, порядок которой будет таким же, как и для любого торгового объекта, магазина или киоска. В предлагаемых поправках действующий механизм предоставления юрлицам и предпринимателям торговых мест на рынке сохраняется.

# Экономика

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