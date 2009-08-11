11 августа глава государства посетил Несвижский район Минской области.

– Витебская и Минская области опаздывают с уборкой на 5-7 дней, на 2 дня – гродненцы. Я уже говорил, что главное – скорость. А мы не успеваем. Это август, и эти 3-5 дней, может быть, будет проблематично наверстать, – сказал Президент.

Как было доложено Президенту, в стране убрано 58% площадей. Средняя урожайность зерна составляет 39,1 ц/га. За минувшие сутки продемонстрирован рекордный темп уборки в 6%. Несмотря на то, что в ближайших странах в этом году неурожай, Александр Лукашенко отметил, что возможно выгоднее будет не продавать зерно за рубеж, а эффектно использовать его внутри страны.

– В этом году цены за зерно будут хорошими. Но если «пропустить» зерно через животноводство, и это будет выгоднее, то этим путем надо идти, – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на факты переброски сельхозтехники между регионами.

– Переброска сельхозтехники во время уборочной кампании между областями Беларуси должна быть обоснованной. Перебрасывать технику нужно очень аккуратно и разумно, она дорогостоящая, – сказал глава государства.

Александр Лукашенко одобрил идею создания на сельхозпредприятиях Минской области мини-заводов по доработке сортов семян.

Главе государства было доложено, что на 50 предприятиях Минской области будут созданы мини-заводы, которые будут служить для адаптации сортов семян к местным условиям.

– Это хорошая идея. Семена – это будущее растениеводства, а потому эти проекты можно и дотировать, – отметил он.

Александр Лукашенко напомнил о том предложении, которое на днях высказал губернатор Брестской области Константин Сумар: ввиду слишком длительных сроков внедрения новых сортов (до 10 лет) в качестве эксперимента позволить в отдельных регионах страны засевать поля теми сортами семян, которые еще не успели пройти весь цикл испытания.

– Давайте проведем такой эксперимент, а то пока мы осваиваем один сорт – за границей уже разработали новый, и мы опять отстаем, – сказал глава государства.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что с внедрением мини-заводов по семеноводству спешить нельзя.

– С семенами нельзя шутить. Нужно сначала определить хорошие хозяйства, в которых есть база для таких экспериментов. Смотреть внимательно: могут ли они себе это позволить. Если могут – то нужно ставить такие задачи, – добавил Александр Лукашенко.

– Молочное производство белорусских предприятий должно стремиться к соответствию европейским стандартам, – заявил Президент Беларуси.

– Молоко должно продаваться, в том числе на экспорт. Евросоюз не против того, чтобы сертифицировать нашу продукцию, но она должна соответствовать определенным стандартам, – сказал глава государства. – Главное – рентабельность, прибыль. Если она у хозяйства нормальная, то такое хозяйство имеет право на существование.

Говоря о рациональном структурировании сельского хозяйства в регионах, Президент отметил:

– Главное, чтобы мы не зарывали средства туда, куда они не должны вкладываться. Деньги не должны тратиться на бесконечные капитальные ремонты, если такие хозяйства не приносят стоящей прибыли.

Глава государства вновь подчеркнул целесообразность постепенного укрупнения сельхозпредприятий.

– Если все сконцентрировано в одном хозяйстве, то производственный процесс легче контролировать, – констатировал Александр Лукашенко. – И ни в коем случае не нужно упрощать структуры прибыльных хозяйств.