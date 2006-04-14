Главное - потребности местного населения

Создавая агрогородки и развивая социальную сферу на селе, необходимо исходить из потребностей местного населения.На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая агорогородок "Можейково" в Лидском районе. Глава государства ознакомился с объектами социальной инфраструктуры и остался доволен увиденным. В агрогородке современные Дом быта, врачебная амбулатория. Это небольшое, но современное медицинское учреждение обслуживает около двух тысяч человек, в том числе и жителей близлежащих деревень. В последнее время здесь закуплено новое медицинское оборудование на сумму 56,8 млн. белорусских рублей - аппарат ЭКГ, оборудование для физиотерапевтического лечения, а также компьютер. Согласно программе обустройства агрогородка немало внимания уделяется и бытовому обслуживанию населения. В настоящее время здесь оказывают 11 видов бытовых услуг, предусмотренных социальным стандартом. В 2005 году объем бытовых услуг составил 31,4 млн. белорусских рублей. Введено в строй не использовавшееся ранее здание банно-прачечного комбината. В "Можейково" также обновлено здание средней школы. Большое внимание уделено развитию инженерно-транспортной инфраструктуры. Выполнены работы по реконструкции сетей электроснабжения, проведена замена тепловой сети к объектам социальной сферы, сообщает БелТА.