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Главе государства представлен доклад о текущей ситуации по реализации продукции ведущих предприятий

03 августа 2009 13:42
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Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее, 23 июля, Президент  поручил своей Администрации проводить постоянный мониторинг изменения запасов готовой продукции и отдельных вопросов производственно-финансовой деятельности ключевых предприятий, которые определяют развитие отраслей и регионов, а также предприятий, производящих продукты питания.

Ознакомившись с докладом, глава государства в очередной раз указал на то, что с руководителей будет жесткий спрос за реализацию произведенной продукции и, особенно, за приукрашивание положения дел посредством различного рода манипуляций с данными, в результате которых выпущенная продукция «перегоняется» по бумагам.

Александр Лукашенко подчеркнул: критерий оценки будет один - реальное поступление средств за проданные товары. Президент поручил Комитету госконтроля проверять факты продаж товаров конечным потребителям, а также условия и сроки оплаты.

Администрация Президента будет еженедельно докладывать главе государства о результатах мониторинга.

# Экономика # Лукашенко

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