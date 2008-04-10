Главе государства доложено о ходе весенне-полевых работ

Президент Александр Лукашенко поручил ускорить темпы посевной компании, чтобы завершить ее в сжатые сроки.

В этом году весенне-полевую компанию профинансируют в полном объеме. Более 2 млрд. рублей пойдет на закупку удобрений, горюче-смазочных материалов, новую сельхозтехнику, ремонт оборудования. К настоящему моменту в Республике засеяно почти 560 тысяч гектаров. Это четверть от запланированной площади. В лидерах Брестская область, по показателям к ней приближается Гомельская и Гродненская. Отстает пока северный регион.



Доложено Президенту и о договоренностях, достигнутых на заседании Союзного Совмина в марте. В текущем году темпы роста взаимного товарооборота значительно выше прошлогодних. В целом объем внешней торговли Беларуси товарами и услугами за 2 месяца 2008-го увеличился более чем на 60%.

