Глава правительства сегодня с рабочим визитом в Могилевской области

В частности, на предприятии «Могилевхимволокно» премьер-министр ознакомился с реализацией инвестпроектов на заводе полиэфирных нитей.

Белорусская экономика на фоне мирового кризиса демонстрирует стабильное развитие. В стране уже 10 лет активно модернизируются промышленные предприятия, позволяющие производить конкурентоспособную продукцию. И это хорошо видно на примере предприятия "Могилевхимволокно", - отметил премьер-министр Сергей Сидорский сегодня во время посещения Могилевской области. Предприятие активно проводит модернизацию и техническое перевооружение. Сегодня здесь подстраиваются под новый ритм работы и ищут новые рынки сбыта.

Особо ощутимой эта поддержка была на протяжении последних четырех лет. За это время на «Могилевхимволокно» реализовали 9 инновационных программ, которые уже дали свои результаты. Если в 2004-м объём производства был 500 миллиардов рублей, то за прошлый год он превысил уже 900 миллиардов. Этой планки на предприятии намерены придерживаться и дальше.

