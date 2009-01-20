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Глава правительства сегодня с рабочим визитом в Могилевской области

20 января 2009 08:58
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В частности, на предприятии «Могилевхимволокно» премьер-министр ознакомился с реализацией инвестпроектов на заводе полиэфирных нитей.

Белорусская экономика на фоне мирового кризиса демонстрирует стабильное развитие. В стране   уже   10   лет  активно  модернизируются промышленные предприятия, позволяющие производить конкурентоспособную продукцию. И это хорошо видно на примере предприятия "Могилевхимволокно", - отметил премьер-министр Сергей Сидорский сегодня во время посещения Могилевской области. Предприятие активно   проводит   модернизацию    и    техническое перевооружение. Сегодня здесь подстраиваются под новый ритм работы и ищут новые рынки сбыта.

Особо ощутимой эта поддержка была на протяжении последних четырех  лет. За это время на «Могилевхимволокно» реализовали 9 инновационных программ, которые уже дали свои результаты. Если в 2004-м объём производства был 500 миллиардов рублей, то за прошлый год он превысил уже 900 миллиардов. Этой планки на предприятии намерены  придерживаться и дальше.

# Экономика

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