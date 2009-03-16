Глава Нацбанка доложил Президенту о денежно-кредитной политике

Национальная валюта стала сильнее и в целом банковская система Беларуси сохранила стабильность. Об итогах работы за два месяца этого года главу государства проинформировал Петр Прокопович.

Основные показатели денежно-кредитной политики – выполнены. В частности, золотовалютные резервы за два месяца выросли почти на 500 миллионов долларов США.

В корзине валют стабильность сохранил и белорусский рубль, в то время как доллар и евро вели себя непредсказуемо. Только за этот понедельник национальная валюта укрепилась к доллару сразу на пять пунктов. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, курс доллара на завтра – 2875 белорусских рублей.

За эти два месяца через платежную систему страны – индикатор здоровья экономики – более, чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2008-го увеличилось прохождение платежей. Во столько же возросло и кредитование реального сектора экономики. А вот объем всех видов кредитования на строительство жилья, в числе которых и льготное, в этом году значительно вырастет. Сегодня также заявлено о принятии дополнительных мер по недопущению доминирования одной валюты над другой. Принято решение со всеми основными торговыми партнерами перейти на расчеты в национальной и региональных резервных валютах, что позволит значительно увеличить товарооборот. Такое соглашение уже подписано с Китаем, ведутся переговоры с Россией и Украиной.