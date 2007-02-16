Глава государства провел совещание по проекту Программы развития регионов

Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсудили проект Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений до 2010 года.

Уровень развития малых и средних городов необходимо приблизить к уровню Минска. Об этом заявил Президент Беларуси . Этот масштабный проект Правительство разработало по поручению главы государства. И сегодня его представило. Президент подчеркнул, что в стране должны быть реанимированы все малые города, как бы ни было трудно это сделать. На решение этого вопроса Александр Лукашенко отводит пять лет. В проект программы включены 187 населенных пунктов страны.

Одна из основных целей документа - улучшение условий жизни людей, которые проживают в этих населённых пунктах. Из 187 таких мест, охваченных в проекте программы, - 95 поселков городского типа, 73 малых города, 15 средних городов с численностью до 50 тысяч человек, город Слоним, а также один сельский поселок Ильич и две деревни.

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Город в миниатюре - такой должна стать современная деревня. Статус агрогородка в Брестской области получили уже 58 населенных пунктов. В рамках Государственной программы возрождения и развития села до 2010 года только в юго-западном регионе страны планируют обустроить более 200 агрогородков.

...Деревня Остромечево изменилась до неузнаваемости и подтверждает статус агрогородка. Для людей здесь созданы все комфортные условия. Капитальный ремонт пережил комплексный приемный пункт бытовых услуг. Появился новый расчетно-кассовый центр и даже банкомат. Магазины постепенно обретают статус мини-супермаркетов. Ведётся реконструкция местной амбулатории. Новый облик обретают главный универсальный магазин и Дом культуры.



То, что в деревне молодежи стало больше, ощутили и в детском саду. Здесь даже очереди есть. А за детьми - будущее. Агрогородок "Остромечево" обещает стать городом в миниатюре с хорошо развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни на селе.



