Глава государства принял с докладом Председателя Правления Национального банка

Петр Прокопович сообщил, что в первом квартале все прогнозные показатели денежно-кредитной политики выполнены в полном объеме. Обеспечена стабильность национальной валюты. Курс белорусского рубля к доллару США за первый квартал укрепился на 0,2% пункта или на пять белорусских рублей. Выручка от реализации на экспорт товаров и услуг увеличилась более чем на 1,5 раза.



Председатель правления Нацбанка также доложил о проводимой работе по развитию строительной отрасли, которая позволит в течение трех лет выйти на уровень строительства жилья 10 миллионов квадратных метров в год. Мощности строительных предприятий планируется увеличить в 2 раза.



Глава государства одобрил подходы к развитию стройиндустрии, а также потребовал активизировать в стране работу по наращиванию инвестиций в экономику.