Глава государства потребовал усилить контроль за реализацией нефтепродуктов

Такое поручение Александр Лукашенко дал председателю Комитета государственного контроля Зенону Ломатю. Председатель доложил Президенту об итогах деятельности ведомства за первые 2 месяца этого года. Проверено более 65% автозаправочных станций республики. Установлено, что качество топлива на отдельных АЗС не соответствует требованиям. В отношении нескольких оптовиков, торгующих нефтепродуктами, возбуждены уголовные дела. В настоящее время продолжаются проверки.



Глава государства поручил усилить контроль за реализацией нефтепродуктов в республике.



Кроме того, на встрече рассмотрены вопросы импортозамещения. Президенту также доложено о пресечении фактов незаконной предпринимательской деятельности и возвращении в бюджет налогов, сокрытых преступным путем. Так, в текущем году финансовой милицией Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность организованных преступных организаций, располагавшихся в Бресте, Гомеле, Минске, Могилеве.



Обсуждены также перспективы торгово-экономических отношений с Китаем, поскольку Госконтроль по поручению главы государства курирует крупные инвестиционные проекты с этой страной.



Александр Лукашенко потребовал усилить контроль и спрос с должностных лиц за реализацию параметров социально-экономического развития страны, а также дал ряд других поручений.