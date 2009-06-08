Глава делегация Словении встретится с А.Лукашенко

Взаимодействие с Евросоюзом и Советом Европы. Это одна из главных тем, которую обсудят сегодня Беларусь и Словения во время визита в Минск делегации этой страны во главе с министром иностранных дел.

С зарубежным гостем встретится Президент Александр Лукашенко. Переговоры с делегацией Словении пройдут в МИД Беларуси и Палате представителей.

Зарубежные гости встретятся также с руководством министерств экономики и торговли, посетят крупные минские предприятия, где обсудят широкий спектр взаимодействия, в первую очередь, в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Отметим, в 2008 товарооборот между Беларусью и Словенией увеличился на треть и достиг 92 млн. долларов. За четыре месяца этого года - почти 21 миллион.