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Глава Boulle Mining Group: Мы готовы вложить в проекты по добыче калийных удобрений миллиарды долларов

23 сентября 2011 13:54
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Имея головной офис в Люксембурге, компания Boulle Mining Group работает по всему миру. Основное направление деятельности — стратегическое инвестирование в частные и государственные компании, которые занимаются геологической разведкой и работают в добывающей промышленности.

В разработку месторождений и производство калийных удобрений в нашей стране готова вложить миллиарды долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жан-Раймон Буль, глава группы компаний «Boulle Mining Group» (Люксембург):
У нас состоялась сегодня очень конструктивная встреча с президентом. Наше мнение — климат для инвестирования капитала в Беларусь благоприятный. И мы ведём переговоры и готовы вложить в проекты по добыче калийных удобрений миллиарды долларов. И мы польщены отношением руководства вашего государства к привлечению в страну инвесторов.

# Экономика

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