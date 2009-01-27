Глава белорусского правительства встретился с вице-президентом компании "Катерпиллар"

Американскую компанию интересует сотрудничество с БелАЗом и Минским моторным заводом. "Катерпиллар" является мировым лидером в технологических процессах и крупнейшим производителем строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин. Кстати, свои белорусские интересы американцы озвучили еще в прошлом году – на инвестиционном форуме в Лондоне. Специалисты из США побыли в Беларуси два дня, но решили остаться еще, чтобы побольше узнать о белорусских заводах.