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Глава белорусского правительства встретился с вице-президентом компании "Катерпиллар"

27 января 2009 17:52
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Американскую компанию интересует сотрудничество с БелАЗом и Минским моторным заводом. "Катерпиллар" является мировым лидером в технологических процессах и крупнейшим производителем строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин. Кстати, свои белорусские интересы американцы озвучили еще в прошлом году – на инвестиционном форуме в Лондоне. Специалисты из США побыли в Беларуси два дня, но решили остаться еще, чтобы побольше узнать о белорусских заводах.
# Экономика

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