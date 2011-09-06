Гипермаркет «Ашан» в польском Белостоке из-за наплыва покупателей из Беларуси ввел ограничения на единовременные покупки некоторых товаров

Так, бытовую химию, детские подгузники можно купить не более четырех бутылок-упаковок на один чек, кофе за один раз можно взять не более десяти пачек.Продавец отказывается принять оплату с двух карт, выданных на разные имена, а в некоторых случаях даже просит предоставить документ, удостоверяющий личность. Кроме того, расплатиться карточкой супруга также не получится, так как продавцы проверяют соответствие имени на карте полу предъявителя карты.