Германия хочет собирать в Беларуси ветряные установки

А латвийские и отечественные аграрии обсуждают стратегию создания совместного предприятия по деревообработке

- Наши фабрики уже не справляются с тем, что нам нужно, и мне кажется, что здесь мы сможем найти производственные места, где наши инвесторы смогли бы частички, элементы, компоненты таких установок производить, - говорит Гебхардт Вайс, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в республике Беларусь

Заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью и другие страны Евросоюза. Так, например, на форуме «Белорусская агропромышленная неделя, который проходит в Минске в эти дни, латвийские и отечественные аграрии обсуждают стратегию создания совместного предприятия по деревообработке.