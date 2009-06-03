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Германия хочет собирать в Беларуси ветряные установки

03 июня 2009 16:47
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А латвийские и отечественные аграрии обсуждают стратегию создания совместного предприятия по деревообработке

- Наши фабрики уже не справляются с тем, что нам нужно, и мне кажется, что здесь мы сможем найти производственные места, где наши инвесторы смогли бы частички, элементы, компоненты таких установок производить, - говорит Гебхардт Вайс, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в республике Беларусь

Заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью и другие страны Евросоюза. Так, например, на форуме «Белорусская агропромышленная неделя, который проходит в Минске в эти дни,  латвийские и отечественные аграрии обсуждают стратегию создания совместного предприятия по деревообработке.

# Экономика

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