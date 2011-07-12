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Герман Греф: При наличии сбалансированной политики до конца текущего года ситуацию в Беларуси можно существенно улучшить

12 июля 2011 14:03
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С руководителем Сбербанка России встретился Александр Лукашенко. Глава государства поблагодарил его за поддержку реального сектора в республике.

Подразделение главного российского финансового учреждения в Беларуси, «БПС-Банк», в непростой ситуации помогает ведущим предприятиям с покупкой товаров по импорту. Президент высказал готовность обсудить существующие проблемы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В течение этого года и в конце прошлого, когда у нас возникали определенные проблемы, как Вы и обещали, «Белпромстройбанк», ваше подразделение в Беларуси, очень порядочно, как меня информирует, себя ведет. Вы оказываете поддержку нашему реальному сектору экономики с приобретением товаров по импорту ведущим нашим предприятиям. Это дорогого стоит. Я очень ценю и очень рад, что мы в свое время судьбу этого банка связали со Сбербанком России и имеем сегодня соответствующую поддержку.
Я Вам очень благодарен. И по случаю хотел бы обсудить ряд проблем. Да и вы, я знаю, молчать не будете, подскажете то, что вы видите со стороны, что нам нужно сделать в этой ситуации.

Герман Греф, председатель правления ОАО «Сбербанк»:
Мы с начала года направили дополнительную ликвидность на поддержку нашего банка. Это 480 млн долларов. В такой сложный период времени. Я думаю, что это помогло поддержать устойчивость и нашего банка. Думаю, что мы также помогли многим предприятиям Беларуси в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве.
Мы видим, что при наличии сбалансированной политики до конца текущего года ситуацию в Беларуси можно не только стабилизировать, но и существенно улучшить.

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# Экономика # Лукашенко # Белоруссия

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