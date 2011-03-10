Герман Греф: Мы приближаемся к $1 млрд. прямых инвестиций в белорусскую экономику

Сбербанк лидирует на финансовом рынке России по активам, капиталу и прибыли. Он входит в десятку самых прибыльных банков мира.

В Беларуси же успешно работает дочерняя структура этого финансового учреждения — «БПС-банк». Он третий в стране по основным показателям. В целом, инвестиции Сбербанка России в белорусскую экономику — это почти миллиард долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России:

Ни одно из направлений, которые мы обсуждали, не осталось без развития. Это касается нашего прямого участия, через наш банк, в кредитовании экономики Республики Беларусь. Мы уже приближаемся к $1 млрд. прямых инвестиций в белорусскую экономику. В полном объеме выполняется совместная программа по финансированию экспорта белорусских товаров в Российскую Федерацию.