Прямой эфир

Геологи из США обнаружили триллион долларов в недрах Афганистана

15 июня 2010 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В такую сумму оценили залежи полезных ископаемых – железа, меди, золота, кобальта и лития.По иронии судьбы, много минеральных сокровищ находятся именно в оплотах талибов, например, в Кандагаре. Не исключено, что теперь боевики усилят контроль над этими районами. Эксперты утверждают, что на развитие горнодобывающей отрасли стране понадобится несколько лет. Пока же большую часть доходов афганцы получают благодаря торговле наркотиками.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
15 июня 2010 11:59

Банковская пластиковая карточка должна стать обязательным элементом расчетов в Беларуси

15 июня 2010 11:40

Сенаторы одобрили законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2009 год

15 июня 2010 08:24

Белорусская птица может попасть на рынки Евросоюза