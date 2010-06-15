Геологи из США обнаружили триллион долларов в недрах Афганистана

В такую сумму оценили залежи полезных ископаемых – железа, меди, золота, кобальта и лития.По иронии судьбы, много минеральных сокровищ находятся именно в оплотах талибов, например, в Кандагаре. Не исключено, что теперь боевики усилят контроль над этими районами. Эксперты утверждают, что на развитие горнодобывающей отрасли стране понадобится несколько лет. Пока же большую часть доходов афганцы получают благодаря торговле наркотиками.