Генпрокуратура и КГК Беларуси отмечают необоснованное число проверок, проведенных Минэнерго

Число проверок должно уменьшиться. Генпрокуратура и Комитет госконтроля подготовили ряд предложений в указ Президента Беларуси №510. Документ касается совершенствования контрольной деятельности в стране.

В Минске впервые прошло совместное заседание коллегий двух ведомств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В частности, было отмечено необоснованное число проверок, проведенных Минэнерго – почти каждая четвертая в стране. По мнению глав ведомств, визиты представителей надзорных ведомств должны носить точечный характер.

Георгий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Контролирующие и надзорные органы, лица, которые работают в этих институтах власти, должны видеть конечный результат своей деятельности не в количестве наложенного штрафа.