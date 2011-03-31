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Генпрокуратура и КГК Беларуси отмечают необоснованное число проверок, проведенных Минэнерго

31 марта 2011 14:33
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Число проверок должно уменьшиться. Генпрокуратура и Комитет госконтроля подготовили ряд предложений в указ Президента Беларуси №510. Документ касается совершенствования контрольной деятельности в стране.

В Минске впервые прошло совместное заседание коллегий двух ведомств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В частности, было отмечено необоснованное число проверок, проведенных Минэнерго – почти каждая четвертая в стране. По мнению глав ведомств, визиты представителей надзорных ведомств должны носить точечный характер.

Георгий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Контролирующие и надзорные органы, лица, которые работают в этих институтах власти, должны видеть конечный результат своей деятельности  не в количестве наложенного штрафа.

# Экономика

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