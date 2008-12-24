Генеральным подрядчиком строительства АЭС в Беларуси выступит компания "Росатом"

Об этом сообщил директор департамента по развитию ядерной энергетики Министерства энергетики Беларуси Николай Груша.

Переговоры с российской стороной состоятся уже в начале следующего года. Беларусь направляла предложения об участии в строительстве АЭС всем ведущим компаниям в сфере ядерной энергетики, однако конкретный ответ получен только от "Росатома". Российская компания построит два энергоблока.

Федеральное агентство "Росатом" создано указом президента России в 2004 году. Помимо атомной энергетики компания занимается ядерной безопасностью и медициной, утилизацией атомных подводных лодок и широкой международной деятельностью. При участии "Росатома" построен ряд атомных станций, как в самой России, так и за рубежом.