Генеральный контракт по строительству АЭС в Беларуси планируется подписать в начале 2012 года

Об этом сообщил сегодня заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. Напомним, 11 октября было подписано контрактное соглашение по строительству АЭС между российским генеральным подрядчиком "Атомстройэкспорт" и белорусской стороной. Это предварительный договор по сооружению станции, положения которого будут в дальнейшем развернуты в генеральном контракте.

Первый блок планируется ввести в строй в 2017-м году, второй — в 2018-м. После подписания соглашения белорусская сторона получила правовое поле для заключения других контрактов, а также финансирования этого проекта, в том числе за счет российских кредитных ресурсов.

Строительство будущей АЭС планируется начать в 2012-м году. На Островецкой площадке в Гродненской области уже проделана большая подготовительная работа. Специалисты МАГАТЭ и других международных энергетических организаций неоднократно отмечали, что белорусская сторона досконально и серьезно подходит к возведению АЭС.

В настоящее время на станции Гудогай создается база для приемки грузов, оборудования и материалов сначала для строительства инфраструктуры, жилого городка, первых объектов производственной базы, а затем и для приемки оборудования станции.