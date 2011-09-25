Генеральный директор «Горизонта»: В нашем производстве есть техника для оборонной промышленности: Су, МИГов

Юрий Предко, директор белорусского холдинга «Горизонт», ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

У России появился мощный конкурент в борьбе за контроль над предприятиями Беларуси, потому что в ходе визита китайской делегации подписан беспрецедентный договор о сотрудничестве в области приватизации белорусских предприятий китайскими инвесторами. Такой вывод делает московская пресса. И, как признался «Коммерсанту» пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков, подобного соглашения у Беларуси нет даже с союзной Россией. Исходя из этого аналитики делают вывод, что Китай может серьезно подпортить планы Москвы по поглощению белорусских предприятий. Интересно, а что думает по этому поводу белорусский директорат? Одно из соглашений с китайской стороной подписал генеральный директор белорусского холдинга «Горизонт» Юрий Предко.

Вы уже выучили, как по-китайски будет «Горизонт»?

Выучили.

Ну, у вас так стремительно развиваются отношения с китайскими партнерами, что, некоторые говорят, впору уже табличку менять с «Горизонт» на табличку с иероглифами.

Ну, вы знаете, я бы сказал, что у нас один из первых проектов, таких серьезных промышленно-производственных, образовался как раз с Китаем. Дело в том, что во время посещения президентом «Горизонта» в общем-то стал вопрос о том, что надо осваивать новые продукты, которые не производятся на предприятии. В общем-то стал вопрос: какие? Мы посмотрели - у нас нет направления микроволновых печей. Ну и начали плотно в этом направлении работать. Нашли компанию, самую крупную компанию в мире по производству бытовой техники. Мы начали с ними развиваться.

Предприятие «Мидеа» -- Вы об этом говорите. Мы должны объяснить для тех, кто не знает, что компания «Горизонт» — это не только телевизоры, это и то, что вы сказали — «белая линия», бытовая техника: микроволновки. Что еще?

Это не только радиоприемники, с чего и начинался «Горизонт», не только телевизоры — этого недостаточно. Технологии сегодня таковы, что, например, одна линия заменяет сотни людей. То есть, по сути дела, остается место, свободное пространство, есть определенные кадры, умения. И мы приняли для себя решение, что мы будем многоплановой компанией. В общем-то, ничего нового, так развиваются все в мире компании. Посмотрите на Samsung, посмотрите на японские компании. Они производят, начиная от оборонных изделий и заканчивая самыми простыми. По этому пути и мы пошли. В нашем производстве есть и очень высокого уровня и класса техника для оборонной промышленности. Например, самолеты: Су современные, МИГи. Мы как раз делаем системы визуального контроля, которые позволяют контролировать и полеты, и цели, и так далее.

Это не секрет? Мы сейчас военную тайну не разглашаем?

Мы не говорим, как мы это делаем, какие технологии используем. А то, что «Горизонт» в этом участвует, не является коммерческой тайной.

На этой неделе приезжал высокий китайский гость, большая китайская делегация. И вы вновь подписали какой-то договор, какое-то соглашение о создании технопарка. Что это такое?

Мы подписали соглашении о создании промышленно-индустриального парка. Это современное направление, по которому развивается промышленность многих стран: и Америки, и Европы, и Китая. Создаются огромные промышленные зоны, грубо говоря, с одним окном, где участники этого промышленного парка имеют свою администрацию, задача которой — быстро все решать на месте, начиная от проблем МЧС и заканчивая регистрацией, обслуживанием, сервисом.

А что будет производиться в этом индустриальном парке?

Будут строиться новые фабрики, будут использоваться технологии создания новых продуктов, которые сегодня востребованы на рынке. Это касается и бытовой техники, и химической, и автомобилестроения.

Стоимость проекта 30 миллиардов долларов, я не ошибся?

Да, планируется. Как заявлено со стороны «Эксимбанка» и правительства Китая, данный проект оценивается в 30 миллиардов долларов.

Это стоимость «Беларускалия».

Ну наверное. Мне сложно оценить «Беларускалий» -- я в своем секторе работаю. Индустриальный парк многоплановый. Предварительно планируется отвести территорию под этот индустриальный парк в 80 квадратных километров — это достаточно большая территория. Одни из главных задач этого парка — создать его вблизи транспортно-логистических потоков, чтобы меньше было расходов, и недалеко от аэропорта. Там будет не только производство, ведь там планируется построить скоростную дорогу между Минском, парком, аэропортом. На современных скоростных дорогах двигаются мягко и с большой скоростью в 300-400 километров. За 10-15 минут можно будет доехать. Там инфраструктура около производства обязательно должна располагаться. Это жилье для работников, это развлекательный центр для работников, рабочих, которые после работы могут чем-то заняться. Там есть и клубы. Мы были на новой структуре, которую построила «Мидеа». Они построили самый крупный в мире завод по производству печек-микроволновых. Более 30 миллионов штук в год отдельно по микроволновым печам. Там и общежитие с интернетом, и прачечная на месте, и почта-телеграф, и магазины, и кафе-рестораны, и даже ночной клуб, где могут желающие и ночь провести. Они в своем городке живут. Когда-то, если посмотреть, в Советском Союзе именно так и развивались. Мы ничего нового не делаем, мы делаем то же на современных условиях с современными требованиями.

Мы знаем китайский размах, китайские масштабы, китайские ресурсы. Мы знаем с какой настойчивостью и целеустремленностью Китай приходит на новые площадки, в том числе и Беларусь. Я не зря спросил у Вас вначале, знаете ли Вы как будет по-китайски звучать слово «горизонт». Возникает опасение, что Китай просто поглотит Ваше предприятие. У «Мидеа» контрольный пакет акций принадлежит Китаю, вы его отдали.

Это решение было принято не нами. Мы предложили это решение. На мой взгляд, оно вполне осознано и оправдано. На совместном предприятии работает всего 10 китайцев. Мы говорим о локализации, а локализация — это не только комплектующие, но еще и люди. Большая группа у нас работала — порядка 30 человек. Сейчас увеличено количество белорусов. Предприятие находится в Беларуси со своими налогами, которые здесь платятся, со своей рабочей силой, зарплатой и так далее. Нельзя сказать, что китайцы уже захватили «Горизонт», создали совместную компанию «Мидеа-Горизонт. Как раз, я бы сказал, что эти 10 человек — это то ядро, которое контролирует определенные параметры. Мы научились очень многому у них. Благодаря этому у нас сегодня созданы новые направления работы с другими компаниями: японскими, европейскими, немецкими компаниями.

В области производства телевизоров, наверное.

В области производства телевизоров. Мы сейчас обсуждаем вопросы... Дело в том, что за последнее время телевизор просто изменился. Тот телевизор, который мы помним и о котором говорим, потерял уже свою актуальность. И сегодня есть 3 вида телевизоров. Телевизоры с очень высоким разрешением — домашний телевизор, но с высоким разрешением, с функцией 3D. Сегодня 7% телевизоров выпускается с этой функцией. Далее категория, называемая совмещенным телевизором и компьютером, интернет подключен и работает через телевизор. Домашние театры, которые со звуком и так далее.

Вы не списываете со счетов эти «кубики»? Мы же до сих их в магазинах видим.

Вы знаете, их выпускают еще, в небольших количествах. Наверное, сколько их будут выпускать, столько их и будут покупать. На самом деле можно сегодня вернуться и к производству черно-белого телевизора. Он может стоить 10-15 долларов, его будут выпускать и его будут смотреть. Но дело в том, что каждый на своем уровне должен понимать, что ему надо развиваться, то есть развиваться и идти с передовой технологией — раз, развиваться и получать прибыль, доходность — два. Продавцы хотят тоже получать. Представьте, транспортировать телевизор — коробку квадратную — и точно такого же размера по диагонали в этот квадрат входит 4-5 новых телевизоров. Доставка сразу в 4 раза дешевле. Мы же всю эту продукцию продаем не на заводе, а развозим ее по всем странам СНГ, вплоть до Хабаровска и Дальнего Востока.

У вас 70% телевизоров на экспорт идет, да?

Да. На сегодняшний день у нас изменилась структура производства. В этом году, достаточно успешном для «Горизонта», показатели просто в разы увеличились.

А я знаю показатели «Белстата», что вы стали выпускать гораздо меньше в этом году.

Дело в том, что, например, маленький телевизор, кинескопный, стоит, например, в магазине порядка 60 долларов. У нас 70% экспорта, поэтому можно считать в рублях, российских рублях или в гривнах украинских. Просто приведем к какой-то единице. У нас в корзине есть доллар. Поэтому в нем можно и говорить. Телевизор стоит порядка 40 долларов, 60 — это я грубо сказал. А такой же тонкий LED-телевизор стоит 200 долларов. Поэтому, если говорить о штуках, структура меняется.

Тонкие телевизоры вашего производства дешевле, чем тонкие телевизоры производства под брендом «Samsung», «LG», дорогие марки «Sony». Почему вы 70% отдаете на экспорт и не воюете за свой белорусский рынок?

Мы воюем за свой белорусский рынок. У нас в плане есть создание и развитие новой торговой сети, которая называется «Планета Горизонт», в которой будет представлена вся продукция. Другой вопрос, что преобладать там будет «Горизонт». В Минске открылся один из первых магазинов, который находится недалеко от Комаровского рынка. Посмотрите, поменялись цвета, другое восприятие, то есть, на мой взгляд, это очень современный магазин. У нас там 14 продавцов, всего работает 17 человек. Эта структура позволяет. Вот мы говорим: «Торговая наценка. Вот торговля снизила торговую наценку». Но если посмотреть, из чего у них состоит себестоимость в торговле, то просто можно ужаснуться. Огромные склады, кладовщица. Во всем мире работают без склада. Магазин должен выглядеть витриной, продавцы должны дать возможность покупателю выбрать, но и должны всегда нацеливать на покупку, а не просто хождение часами...

Давайте мы с министром торговли будем развивать эту тему более широко.

Хорошо.

Я бы все-таки хотел уточнить, какую долю отечественного рынка «Горизонт» сегодня держит. 70% продукции отдается на экспорт. А в Беларуси на телевизионном рынке какая часть принадлежит вам?

На мой взгляд, порядка 40%. Мы вчера встречались с компанией GFK — это международная компания оценки, собирает статистику. Она вчера заявила нам о том, что пока единственное пятно — это Беларусь, в которой пока они не делают обсчеты. Я, как производитель, наверное, должен сказать для зрителя, что мы имеем 90%.

Откуда вы взяли эти 40?

Мы сами считаем, считаем через население.

Интернет магазины продают большое количество телевизоров, которые не учитываются.

Да. Мы считаем через семью. Математика такая: количество квартир, количество семей, количество людей, вообще живущих. Исходя из этого, можно сделать расчеты. Есть общепринятые меры, что в квартире должен быть один холодильник, один телевизор, микроволновая печь, пылесос.

Сколько у Вас телевизоров дома?

Один телевизор у нас на кухне, чтобы можно было смотреть короткие новости, когда приходим с работы. А другой телевизор находится в зале — это уже телевизор выходного дня, отдыха. Ну и третий находится в спальне, когда лень, можно посмотреть лежа.

И все эти телевизоры «Горизонт»?

2 телевизора «Горизонт» и 1 — иностранный.

Интересно. С одной стороны, нельзя называть компанию, которая выпустила этот иностранный телевизор...

Я скажу. Мне очень нравится бренд «Sony». Я считаю, что это бренд № 1.

Давайте, будем надеяться, что мы доживем до того времени, когда у всех белорусов будет 3-5 телевизоров в квартире. И все они будут с такой красивой надписью «Horizont» по-английски, не по-китайски, может, лучше и по-белорусски.